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لحظة صعود المصريين للطائرة لتجليهم من مدينة ووهان الصينية .. شاهد

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:30 م
لحظة صعود المصريين
لحظة صعود المصريين للطائرة لتجليهم من مدينة ووهان الصينية
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية» صور حصرية لـ صعود المصريين إلى الطائرة الي تجليهم من مدينة ووهان الصينية .

ووصلت الطائرة المصرية إلى مطار ووهان استعدادا لعودة المصريين الي بلادهم، بينهم 300 طالب مصري يدرسون في الجامعات الصينية.

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المصري، إنه بناءا على توجيهات الرئيس السيسى توجهت الطائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية لإعادة المصريين المتواجدين هناك بعد تفشى فيروس كورونا حرصا على حياتهم، وتابع:"بلدنا مبتسبش حد".

وقال وزير الطيران:"علمنا بوجود سيدات حوامل ضمن الـ 300 مواطن العائدين وبناءا عليه إستقدمنا من وزارة الصحة طبيب نساء وتوليد وطبيب أطفال لتوفير رعاية طبية شاملة خلال الرحلة".

وأكمل:"الطائرة المتجهة لمدينة ووهان بها فريق طبي متميز ومدرب على أعلى مستوى للتعامل مع الركاب، على الرغم من عدم وجود إصابات بالـ 300 فرد العائدين ولكن نأخذ بعض الإحتياط فى حالة ظهور أعراض سخونة أو ماشابه".

وأشار إلى وجود مايقرب من 7 اطباء للتعامل مع الركاب، مضيفا:"سيتم عزل العائدين فور وصولهم لمدة 14 يوم لحين التأكد من عدم وجود إصابات بهم".

ونوه إلى أنه سيتم حجز جميع العائدين بما فيهم طاقم الطائرة "طيارين وضيافة ومهندسين" لمدة 14 يوما بمكان خمس نجوم مجهز من كل شئ وفرته الدولة على حد تعبيره.

وعن حقيقة رفض الطيارين السفر للصين، أكد وزير الطيران:"لم يحدث أن تكاسل احد بكل تسابق الجميع على السفر لجلب أولادنا معتبرين الأمر مهمة وطنية.
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