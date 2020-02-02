دكة البدلاء قاتلة.. تعليق مثير من إكرامي الكبير على رحيل نجله من الأهلي..فيديو

علق إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق والمنتخب المصري، على إعلان ابنه شريف إكرامي الرحيل رسميًا عن النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأعلن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي بعد 23 عاما قضاها داخل جدران المارد الأحمر ومدافعًا عن مرماه.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية ، "شريف له كيانه وشخصيته وتفكيره وأحترم ذلك، وأرى أنه يدرس القرارات ويتأنى قبل اتخاذها".





وأوضح "لا يوجد اضطهاد في الأهلي لكن دكة البدلاء قاتلة بالنسبة للاعب الكرة، وخاصة عندما يشعر أنه قادر على المشاركة وهذه الفرصة غير متواجدة".





وأكد "دكة البدلاء صعبة على الحارس الأساسي الذي لا يشارك منذ عامين، الأمر قاتل لأي لاعب وليس شريف فقط".





وأردف "أعتقد أن رد فعل الأهلي سيكون غدًا في المران، بالتأكيد سيجلس المسؤولون مع شريف إكرامي ويتحدثون معه".