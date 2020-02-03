هاني رمزي يهاجم أبوريدة واتحاد الكرة بسبب أمم أفريقيا 2019









وقال هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية ان الاتفاق بين الطرفين وقت التعاقد لم يكن ينص على ان يتوج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2019.





وأضاف: "الاتفاق بيننا كان ينص على ضرورة قيادة المنتخب للوصول إلى كأس العالم 2022، ولم يكن لزامًا علينا حصد كأس أمم أفريقيا".





وتابع: " اتحاد الكرة غير اتفاقه معنا بعدما استضافت مصر بطولة أفريقيا على أراضيها، لنفاجئ بمطالبة اتحاد الكرة لنا بضرورة حصد اللقب، وهو ما لم يحدث في النهاية".



