هاني رمزي يهاجم أبوريدة واتحاد الكرة بسبب أمم أفريقيا 2019

هاجم هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، الاتحاد المصري السابق لكرة القدم بقيادة هاني ابوريدة.
واكد هاني رمزي على ان مجلس هاني ابوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أخر باتفاقه مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري.
وقال هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية ان الاتفاق بين الطرفين وقت التعاقد لم يكن ينص على ان يتوج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2019.
وأضاف: "الاتفاق بيننا كان ينص على ضرورة قيادة المنتخب للوصول إلى كأس العالم 2022، ولم يكن لزامًا علينا حصد كأس أمم أفريقيا".
وتابع: "اتحاد الكرة غير اتفاقه معنا بعدما استضافت مصر بطولة أفريقيا على أراضيها، لنفاجئ بمطالبة اتحاد الكرة لنا بضرورة حصد اللقب، وهو ما لم يحدث في النهاية".
واستطرد: "رغم ذلك اعترف بفشلي مع منتخب مصر خلال تواجدي بالجهاز الفني للفريق، اعترف بذلك وأتمنى للمنتخب التوفيق فيما هو قادم".