مصرع عامل صدمه قطار بسوهاج

لقي عامل مصرعه عقب اصطدام قطار به اثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية روافع القصير التابعة لمدينة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بمصرع "محمد.ع.م" 37 عاما، يقيم دائرة مركز أخميم، اثر اصطدام قطار به اثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.





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انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتم نقل الجثة بسيارة اسعاف لمستشفي سوهاج العام، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.