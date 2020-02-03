ام كلثوم حالة خاصة جدا لم يستطع احد ان يكتشف سر خلودها تشبه الاساطير انبهار ودهشة وانت تستمع اليها يشبه في تاثيره ذاك السحر وانت تقف امام الحضارة الفرعونية نفس الغموض والاثارة والحيرة وانت في حضرتها ونفس الخلود بعد الغياب و تبقى أم كلثوم أسطوره لم ولن تتكرر.









وصفها الرئيس الفرنسي شارل ديجول بضمير الامة فكلما غنت سحرت لكن يبقى 13نوفمبر 1967 يوما مشهودا في تاريخ مسرح الاولمبيا بباريس المسرح الأشهر باروبا كان الحضور من كل ألاطياف والطبقات الاجتماعية البسطاء بجانب السفراء والأمراء والمغتربون العرب يتوافدون من جميع أنحاء أوروبا إلى باريس لحضور حفل كوكب الشرق.









ولاول مرة يتم مد الجسور الجوية بين دول الشرق الأوسط وباريس ليس لحدث سياسي أو كارثة إنسانية بل لنقل المريدين لفن الست كان الحضور الفرنسي كبيرا، رغم حاجز اللغة وقد شغلوا حوالي20%من المقاعد لكن الملفت للنظر واثارا رتباك مدير مسرح.





الاولمبيا هو الحضور الكثيف لليهود الشرقيون، الامر الذي دفعه للسؤال احدهم عن سبب وجوده في حفل عائده موجه لدعم جيش مصر فأجابه إنها أم كلثوم.









كان مشهد ر فع الستار مهيبا ظهرت كوكب الشرق ضجت القاعة بعاصفة من التصفيق المتواصل لاكثر من عشر دقائق الذي تكرر علي مدار خمس ساعات وهي فترة زمنية شكلت رقما قياسيا جديدا لحفل علي مسرح الأولمبيا في ذلك الوقت وقد وصفه الفرنسيون بالحدث إلاسثتنائي ولما لا فالمبدع استثنائي.









شيئان ثابتان لايتزحزحان في الشرق الأوسط أم كلثوم والأهرامات هكذا لخصت مجلة الأمريكية عبقرية السيدة ام كلثوم وأضافت أ نه عندما كانت تحين ليلة الخميس الأول من كل شهر يتوقف كل شئ في الشرق الأوسط وتخلو الشوارع في القاهرة كما في الدار البيضاء ومثلها تونس وبيروت ودمشق والخرطوم والرياض وبغداد الجميع ملتفا حول الاذاعة المصرية يستمعون إلي أم كلثوم.









يفتح الستار وتطل من ورائه الساحرة بحنجرتها الذهبية فتنتفض الصالة ضجيجا ثم الصمت في حرم الجمال وسحرمن نوع خاص اداؤها يسحر كل فرد على حدة ويخلق حالة توحدا كاملا بين المسرح والجمهور فحضورها كان ومازال يثير تنهدات البعض ودموع الآخرين.









إنه وهج امرأة فاقت حدود السيطرة في هيمنتها على الشعوب هي منارة فرعونية قلما غادرت عاصمتها فعشاقها يزحفون لسماعها شهريا بالقاهرة حيث يركب متوسطو الحال القطار أوالباخرة ويركب آخرون الطائرة أما الفقراء فيتلاصقون حول جهاز الراديو.









وتمر الأعوام علي رحيل ايقونة الإبداع كوكب الشرق التي رفعت بعد67 شعار الفن من أجل المجهود الحربي فلم ينته عام1970إلا وقد أودعت أم كلثوم فى الخزينة المصرية 520 ألف دولار وهو مبلغ ضخم بحسابات تلك الحقبة.



