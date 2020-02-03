وسط فرحة عارمة.. أمن القاهرة يعيد طفلة تائهة إلى أهليتها

نجحت أجهزة أمن القاهرة فى اعادة طفلة تائهة إلى أهليتها بالشرابية ، وسط فرحة عارمه من أسرتها.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (طالب- مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة) بأنه حال سيره بمنطقة شارع قصر العينى عثر على طفلة ضلت الطريق عن والدتها تبلغ من العمر حوالى (8 سنوات).





على الفور قامت إدارة حقوق الإنسان بالقسم بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها لحين التوصل إلى أهليتها، وبمناقشة الطفلة عن بياناتها أفادت بأنها مقيمة بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.





بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى والدتها، التى حضرت إلى ديوان القسم وأفادت أنها فقدت الطفلة أثناء تواجدها بمنطقة السيدة زينب.





وتوجهت والدة الطفلة بالشكر لرجال الشرطة على رعايتهم لابنتها وتقديم المساعدة لها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.