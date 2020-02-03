امتحانات إلكترونية والمجموع من 410 .. وزير التعليم يوضح طريقة تقييم طلاب الثانوية العامة دفعة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي العام القادم 2021 ، ستكون بالدرجات و ليس بالالوان.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : نتيجة 3 ثانوي العام القادم ستعلن بالدرجات ، وسيكون مجموع الطالب من ٤١٠ درجات .





وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن سبب اعلانها بالدرجات خضوع طالب الثانوية العامة للتنسيق المعتاد للإلتحاق بالجامعات.



