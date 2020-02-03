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تعليم

امتحانات إلكترونية والمجموع من 410 .. وزير التعليم يوضح طريقة تقييم طلاب الثانوية العامة دفعة 2021

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:40 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي العام القادم 2021 ، ستكون بالدرجات و ليس بالالوان.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : نتيجة 3 ثانوي العام القادم ستعلن بالدرجات ، وسيكون مجموع الطالب من ٤١٠ درجات .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن سبب اعلانها بالدرجات خضوع طالب الثانوية العامة للتنسيق المعتاد للإلتحاق بالجامعات.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن طالب الثانوية العامة العام القادم 2021 ، سيؤدي امتحاناته بنظام الأسئلة الجديد وبنفس طريقة التقييم الالكتروني التي تم تطبيقها على طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.
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