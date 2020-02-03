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رياضة

صعد 16 مركزا .. محمد صفوت يحقق إنجازا مصريا جديدا فى تصنيف لاعبى التنس المحترفين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:29 م
محمد صفوت
محمد صفوت
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حسن العمدة
شهد التصنيف العالمي للاعبي التنس في نسخته الحديثة الصادرة، اليوم الإثنين، بعض التغييرات لنجوم اللعبة، عقب النتائج التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في مختلف البطولات.

وتغيرت مراكز 10 لاعبين محترفين من العرب في التصنيف العالمي لمنافسات الفردي رجال، حيث تقدم 6 لاعبين، مقابل تراجع 4 آخرين.

تقدم المصري محمد صفوت 16 مركزا ليأتي في المرتبة 157 عالميا، وعلى الصعيد العربي مازال اللاعب في الصدارة.

وتراجع التونسي مالك الجزيري 13 مركزًا للخلف ليأتي في المرتبة 242 عالميا، وعربيا يحتل اللاعب المركز الثاني، وكذلك اللبناني بنيامين حسان الذي تراجع 8 مراكز، ليحتل المرتبة 329 عالميا والثالثة عربيا.

وتأخر المصري كريم مأمون 4 مراكز ليأتي في المرتبة 355 عالميا والرابعة عربيا، وكذلك التونسي إسكندر منصوري الذي تراجع 34 مركزا دفعة واحدة ليحتل المرتبة 375 عالميا والخامسة عربيا.

وتقدم المغربي أدم مندير 3 مراكز ليحتل المرتبة 445 عالميًا والسادسة عربيًا، مثلما تقدم التونسي عزيز دوقاز 4 مراكز لصبح رقم 446 عالميا، والسابع على مستوى التصنيف العربي.

وتقدم المغربي لامين وهاب أيضا 4 مراكز ليأتي في المرتبة 644 عالميا والثامنة عربيا، متقدما على المصري يوسف حسام الذي تخطى 11 مركزًا للأمام، ليأتي في المرتبة 684 عالميا.

وصعد اللبناني هادي حبيب 3 مراكز ليأتي في المرتبة 742 عالميا، وعلى الصعيد العربي يحل اللاعب بالمرتبة العاشرة.

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