شاهد.. ضبط مخدرات بـ 3 ملايين جنيه بمطروح.. و3 تجار عملة بحوزتهم 100 ألف دولار

شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية على مستوى الجمهورية ، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 398 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 4 من العناصر الإجرامية بمطروح.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمى شرطة (الضبعة – الحمام) بمديرية أمن مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





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وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبط (عاطلين، مقيمين بمحافظة القاهرة، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما إحدى السيارات فى كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما 148 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جراما"- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.





وتم ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، حال استقلالهما إحدى السيارات فى كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهما 250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جراما" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفاا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج ، تقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.





ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى القبض على 3 أشخاص بحوزتهم اكثر من 5 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة ومقيم بمحافظة القاهرة، بمُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخــــالفة لأحكــام القانون، ويتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية والكائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكانًا لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية، فضلًا عن استخدام السيارة الخاصة به فى ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه غير المشروع.





وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهم المذكور والمعرض الخاص به وسيارته، وأمكن ضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المعرض الخاص به مع (اثنين من عملائه يحملان جنسية إحدى الدول العربية) ، وبحوزتهم (3,253,000 جنيه "ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى" – 100,253 دولار أمريكى "مائة ألف ومائتان وثلاثة وخمسون دولارا أمريكيا" – السيارة الخاصة به - ماكينة لعد النقود - 3 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامى) وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه .





وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط إحدى المطابع وبداخلها 23500 كتاب وغلاف منسوخ ومقلد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب وأغلفة منسوخة ومقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.





وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (عامل بالمطبعة) وضُبط (23500 ) كتاب وغلاف منسوخ ومقلد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.