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رياضة

الاستمرار وارد.. هشام حنفي: تفاجأت بقرار رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:52 م
هشام حنفي
هشام حنفي
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محمد رشاد
أكد هشام حنفي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه تفاجأ بقرار شريف إكرامي، حارس مرمى الأحمر، بالرحيل عن النادى مشددًا على أنه كان يتحدث مع والده إكرامي الشحات قبلها بساعات ولم يخبره بقرار نجله.

وأعلن شريف إكرامي، رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، فيما أكد والده أنه تفاجأ بقرار نجله ولم يكن يعلم عنه شيئًا.

وأضاف حنفي خلال استضافته عبر برنامج الاستاد المُذاع عبر أثير إذاعة نجوم إف إم، اليوم: "تفاجأت بقرار شريف إكرامي، كنت أتحدث مع والده قبل إعلان الأول بساعات لقراره، ولم يخبرني بأي شىء ، تفاجأت مساء أمس بقرار شريف، أعتقد أن قراره جاء بعد دراسة وتفكير كبير منه".

وواصل: "شريف لاعب كبير ويعي ما يفعل جيدًا، ومثقف ولم أر له أي مشكلة سواء عندما يشارك أساسيًا أو يجلس احتياطيًا ، أي شخص مكان شريف كان من الممكن أن يوافق على الوضع، ويحصل على الأموال وهو جالس، ولكن شريف فضل أن يبحث عن فرصة جديدة للمشاركة، خاصة بعد ابتعاده عن الصورة خلال آخر موسمين".

واختتم: "وارد أن يستمر شريف مع الأهلي، فقراره لم يصبح رسميًا بعد".
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