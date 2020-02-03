مطرانية طهطا تنظم لقاء للخادم بعنوان «أحبوا بعضكم»

نظمت مطرانية طهطا وجهينة لقاء لخدام وخادمات الإيبارشية تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا اشعياء مطران كرسي طهطا وجهينة وإشراف القمص إبرام الأنطوني وكيل عام الايبارشية.





أقيم اللقاء لخدام وخادمات الايبارشية في كل قطاعات الخدمة تحت عنوان " فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة " بكاتدرائية الأنبا شنوده رئيس المتوحدين ساحل طهطا.





وتخلل اللقاء محاضرة عن "المحبة وأهميتها في الخدمة" وورش عمل ومناقشة لورش العمل ثم كلمة للقمص إبرام الأنطوني عن محبة يوناثان وداود وأيضا فقرة لإجابة الاسئلة المطروحة من الخدام والخادمات.





كانت مطرانية طهطا وجهينة، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا اشعياء مطران كرسي طهطا وجهينة، اليوم الاثنين، نظمت لقاء مع المدرسين الذين يقومون بتدريس مادة الدين المسيحي.





وقالت مطرانية طهطا وجهينة إن القمص ابرام الانطوني وكيل عام الايبارشية، عقد اليوم الاثنين، لقاء مع المدرسين الذين يقومون بتدريس مادة الدين المسيحي وذلك بكاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ساحل طهطا.





وأضافت المطرانية في بيان لها اليوم أن اللقاء بدأ بالقداس الإلهي وتخلل اللقاء محاضرة عن المحبة وأهميتها في الخدمة، وورشة عمل عن حصة الدين المسيحي.