بسبب كورونا.. مسئول أمريكي سابق يحذر من خطر قادم

حذر سكوت جوتليت، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من تحول فيروس كورونا إلى وباء في الولايات المتحدة.





وقال جوتليت في حوار مع شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من المحتمل أن يصبح وباء في هذه المرحلة، الآن، يجب أن نمنع انتشار المرض إلى أن يصبح تفشيًا كبيرًا، ولا يجب أن يصبح تفشي المرض وباء هنا في الولايات المتحدة. هناك أشياء يمكننا القيام بها، لكننا سنحتاج إلى تغيير موقفنا".





وطالب المسئول السابق من الإدارة الأمريكية إنقاذ الموقف، وذلك عبر رصد الحالات المصابة بالمرض، ومحاولة عزلها لمنع تحوله إلى وباء في البلاد.





واقتصاديا، بدأ المستثمرون في القلق بشأن كيفية تأثير المرض على الأعمال التجارية العالمية. وقررت العديد من الشركات الأمريكية إغلاق العمليات في الصين وأمرت الموظفين بالعمل عن بُعد بينما يحاول المسؤولون احتواء انتشاره.



