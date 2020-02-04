ترامب عقب فوزه في ولاية أيوا: شكرا لكم

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوزه بترشيح الجمهوريين في ولاية أيوا للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حققنا فوزا كبيرا في أيوا اليوم، شكرا لكم".





وحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوزا، بين تكتلات الجمهوريين في ولاية أيوا، للترشح في انتخابات الرئاسة 2020 ، حيث سحق منافسيه.





وفاز ترامب في انتخابات الجمهوريين بنسبة 97% من الأصوات و 8% من الدوائر الانتخابية، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.





وحقق النائب السابق عن ولاية إلينوي جو والش 1.4 في المائة من الناخبين ، وحصل بيل ويلد السابق على ولاية ماساتشوستس على 1.2 في المائة.





وانطلقت الانتخابات في مجالس ولاية أيوا الأمريكية، ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي؛ من أجل اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية.