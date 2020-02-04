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أخبار العالم

ترامب عقب فوزه في ولاية أيوا: شكرا لكم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:25 ص
صدى البلد
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شريف سيد
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوزه بترشيح الجمهوريين في ولاية أيوا للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حققنا فوزا كبيرا في أيوا اليوم، شكرا لكم". 

وحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوزا، بين تكتلات الجمهوريين في ولاية أيوا، للترشح في انتخابات الرئاسة 2020، حيث سحق منافسيه. 

وفاز ترامب في انتخابات الجمهوريين بنسبة 97% من الأصوات و 8% من الدوائر الانتخابية، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس. 

وحقق النائب السابق عن ولاية إلينوي جو والش 1.4 في المائة من الناخبين ، وحصل بيل ويلد السابق على ولاية ماساتشوستس على 1.2 في المائة.

وانطلقت الانتخابات في مجالس ولاية أيوا الأمريكية، ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي؛ من أجل اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية. 
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ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين عن ولاية أيوا في انتخابات الرئاسة الأمريكية

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