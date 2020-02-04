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أخبار العالم

بلجيكا تعلن أول إصابة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:29 ص
بلجيكا تعلن إصابة
بلجيكا تعلن إصابة أول شخص بكورونا
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإعلان بلجيكا إصابة أول شخص بفيروس كورونا المستجد.

وقالت بلجيكا، إن الإصابة الأولى بكورونا من أصل 9 عادوا من مدينة ووهان الصينية.

وكان التليفزيون الصيني أعلن ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 425 حالة وفاة، والإبلاغ عن 2345 حالة إصابة جديدة. 

وكشفت الصين أن علماءها نجحوا في زراعة سلالات فيروس "كورونا" الجديد 2019-nCoV، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال السفير الصيني لدى موسكو، تشانج هان هوي، إنه تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر بالصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى أو أي علاج موجه ضد الفيروس.  

وأضاف أن الصين قد "أطلعت منظمة الصحة العالمية وروسيا ودولا ومناطق أخرى في الوقت المناسب، على الأوضاع الصحية في البلاد على خلفية انتشار الفيروس، وقدمت لروسيا بيانات الشريط الوراثي للفيروس"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يكفي لإجراء بحوث علمية". 

وأكد أن الصين شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا في أعداد المصابين بالفيروس، فيما ازداد عدد المرضى المتعافين منه.
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