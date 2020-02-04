AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هجر وغيبة الزوج لزوجته.. النقض توضح حقوق الزوجة في هذه الحالة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:21 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
شرحت محكمة النقض في إحدى الطعون المقدمة أمامها حق الزوجة في الطلاق نتيجة غياب الزوج أو هجره لها. 

وأوضحت المحكمة أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت غيبة الزوج عن زوجته الموجبة للتطليق فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه فإن دعواها تكون تطليقا للغيبة خاضعة لنص المادتين 12، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أما إن كانا يقطنان بلدا واحدا فإن دعواها تكون تطليقا للهجر وتخضع لنص المادة السادسة من القانون المذكور.

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم فى بلد غير الذى تقيم بها المطعون ضدها فإن التطليق يكون للغيبة - كما ذهب الحكم المطعون فيه - ولا يغير من ذلك قصر المسافة بين البلدين لأنه مهما قصرت المسافة بينهما لا يعتبران بلدا واحدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جرعة قانونية.. تعرف على عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة للمأذون حال الزواج بزوجة أخرى.. وما هي الحالات التى يتم رفض دعوى الخلع فيها

طريقك إلى الخلع.. 3 خطوات للتخلص من زوجك النكدي

النقض: دعاوى الميراث تثبت بالنسب بالإقرار للمسلمين وغيرهم.. ولا علاقة لها بصحة الزواج

الزوجة مجبرة على طاعة زوجها.. النقض توضح هذه الحالة

النقض توضح متى تُرفض دعوى الإيذاء الجسدي في الطلاق

في هذه الحالة.. النقض توضح إمكانية اللجوء للتمكين في دعوى الطلاق

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبد الله السعيد يواصل الصدارة ومحمد شريف وصيفا

إذابة الدهون مثل الثلج .. ملعقة سحرية من هذا المشروب قبل النوم

أخبار الرياضة.. تعليق مثير من عدلي القيعي على بيان الأهلي وفرصة كهربا.. الزمالك يقرر خوض السوبر الإفريقي لهذا السبب

وفاة الرئيس الكيني السابق

أول رد من حماس على تأجيل زيارة فتح لـ غزة

الدرجات من 100 فقط .. تعديل جديد في النسخة المعلنة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا