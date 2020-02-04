مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

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ويبحث الطلائع بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني عن تحقيق الفوز من أجل العودة مرة اخرى إلى الطريق الصحيح بعد مسلسل من النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الجولات الماضية .



ومن المقرر أن تذاع المباراتان عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت .



وأقيمت أمس، 4 مباريات فى الجولة الـ 16 ، انتهت أحداثها بفوز أسوان على الإسماعيلى 2-1، وفوز إنبي على المقاولون العرب 2-1، وتعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندرى 0-0، وتعادلا إيجابيا بين سموحة ومصر للمقاصة 1-1.

تستأنف اليوم الثلاثاء، لقاءات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/ 2020بإقامة مباراتين غاية في القوة والإثارةبين كل من الجونة ووادى دجلة وطلائع الجيش وإف سي مصر .ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة الأولى بين الجونة ووادى دجلة فى تمام الساعة الخامسة مساء بملعب الجونة، وهى مباراة من المتوقع أن تكون قوية فى ظل امتلاك الفريقين لكتيبة من اللاعبين أصحاب المستويات الفنية المتميزة .وفى تمام الساعة السابعة والنصف يلتقى طلائع الجيش مع إف سي مصر بملعب جهاز الرياضة العسكري.