تعليم أسيوط : اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

أكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه تم الانتهاء من اعمال تصحيح ورصد أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية .





اتحاد طلاب مدارس مصر 2020: سنتبنى مطالب زملائنا ونساهم في صنع القرارات

الدرجات من 100 فقط .. تعديل جديد في النسخة المعلنة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020





وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه سوف يتم اعتماد النتيجة عصر اليوم الثلاثاء من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واعلانها على الفور بمختلف المدارس وموقع المديرية.

وكان 2094 معلما شاركوا في اعمال تصحيح اوراق اجابة امتحانات الشهادة الاعدادية بـ 4 مقار لتقدير الدرجات.

يذكر أن 61 ألفا و 971 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط كانوا قد أنهوا الخميس 23 يناير الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2019 /2020.