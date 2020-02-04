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تعليم

تعليم أسيوط : اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:27 م
تعليم أسيوط
تعليم أسيوط
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إيهاب عمر

أكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه تم الانتهاء من اعمال تصحيح ورصد أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية .


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وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه سوف يتم اعتماد النتيجة عصر اليوم الثلاثاء من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واعلانها على الفور بمختلف المدارس وموقع المديرية.

 

وكان 2094 معلما شاركوا في اعمال تصحيح اوراق اجابة امتحانات الشهادة الاعدادية بـ 4 مقار لتقدير الدرجات.

 

يذكر أن 61 ألفا و 971 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط كانوا قد أنهوا الخميس 23 يناير الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2019 /2020.

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