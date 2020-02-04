تعليم أسيوط : اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

أكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه تم الانتهاء من اعمال تصحيح ورصد أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية .
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وأضاف وكيل وزارة التربية
والتعليم بأسيوط انه سوف يتم اعتماد النتيجة عصر اليوم الثلاثاء من اللواء عصام
سعد محافظ أسيوط واعلانها على الفور بمختلف المدارس وموقع المديرية.
وكان 2094 معلما شاركوا
في اعمال تصحيح اوراق اجابة امتحانات الشهادة الاعدادية بـ 4 مقار لتقدير الدرجات.
يذكر أن 61 ألفا و 971 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط كانوا قد أنهوا الخميس 23 يناير الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2019 /2020.