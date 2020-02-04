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رياضة

رسميا..مرتضى منصور يعلن خوض مباراة السوبر الأفريقي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:07 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن حصل النادي على التعهد الكتابي من الاتحاد القطري لكرة القدم والحكومة القطرية بسلامة بعثة الزمالك وأمنهم وموافقة الحكومة المصرية على سفر الفريق سيسافر الزمالك إلى قطر لخوض المباراة.

وأضاف أن النادي قام بطباعة قمصان عليها صورة الرئيس السسي وعبارة تحيا مصر لارتدائها في ملعب المباراة.
 
وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر

وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.

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