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أخبار العالم

مسئول إيراني يفجر مفاجأة: نريد حلا مع السعودية والإمارات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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رويترز
وفق ما نقلت صحيفة ذا ناشيونال بوست الكندية عن وكالة رويترز، فقد كشف مسئول إيراني عن مفاجأة كبيرة فيما يخص العلاقات مع دولتي السعودية والإمارات. 

قال المسئول الإيراني، إن إيران تريد حلًا لخلافاتها مع السعودية والإمارات بأسرع وقت ممكن.

ولم يكن المسئول إلا سفير طهران في العراق، والذي صرح لوكالة أنباء الدولة العراقية في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء :" إن إيران تريد حل الخلافات مع دول الخليج العربي، السعودية والإمارات العربية المتحدة بأسرع ما يمكن".

قال السفير إراج مسجدي إن الجنرال قاسم سليماني ، الذي قُتل في محيط  مطار بغداد في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار الشهر الماضي، كان يحمل رسالة توضح موقف إيران من التقارب المحتمل مع السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء.

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