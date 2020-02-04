فسخ التعاقد مع خالد بوطيب وتورط كهربا مع المخابرات القطرية.. تعرف على أبرز تصريحات رئيس الزمالك اليوم

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال الساعات الجارية.





في محاولة لنقل مباراة السوبر القطري ضد الترجي، تقدم نادي الزمالك بملف كامل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، الأسبوع الماضي، يحتوى على تهديدات قطرية لبعثة الزمالك بالقتل حال خوض اللقاء بالدوحة.





أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي ولاعب الأهلي الحالي، لاعب "نحس".









أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك وفدا من النادي سافر للمغرب لمقابلة مسئولي الكاف، وتم عرض الملف الذي قدمه النادي، كاشفا أنه طالب الاتحاد الأفريقي بوجود تعهد كتابي من الاتحاد القطري لكرة القدم والحكومة القطرية بسلامة بعثة الزمالك وأمنهم.









أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن حصل النادي على التعهد الكتابي من الاتحاد القطري لكرة القدم والحكومة القطرية بسلامة بعثة الزمالك وأمنهم وموافقة الحكومة المصرية على سفر الفريق سيسافر الزمالك إلى قطر لخوض المباراة.









أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق السابق ولاعب الأهلي الحالي له لاعب "نحس".









كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي اجتمع اليوم، الثلاثاء، لحسم موقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي يوم 14 فبراير الجاري بقطر، خاصة أن البطولة تقام في قارة آسيا، وهي بطولة أفريقية وتقام في دولة معادية لمصر.









كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى هو ونجله أمير، المشرف على الكرة بالنادي، تهديدات بالقتل في حالة سفرهما لقطر مع الفريق لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم 14 فبراير الجاري.







