مرتضى منصور يفتح النار على كهربا ويفجر مفاجأة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق السابق ولاعب الأهلي الحالي له لاعب "نحس".





وقال مرتضى منصور رئيس النادي في المؤتمر الصحفي إن اللاعب متورط مع مسؤولي المخابرات القطرية، وهناك ملف كامل ضد اللاعب.





وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.





وعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة وموقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.





وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.



