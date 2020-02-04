وداعا لويزا السينما المصرية.. وائل الإبراشي ينعي نادية لطفي

نعى الإعلامى وائل الابراشي، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك من خلال صورة لها نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.









وعلق الإبراشي على الصورة قائلًا: "وداعا الفنانة القديرة نادية لطفى، وداعا لويزا السينما المصرية".









كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.









وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.







