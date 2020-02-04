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منوعات

وداعا لويزا السينما المصرية.. وائل الإبراشي ينعي نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:02 م
نادية لطفى ووائل
نادية لطفى ووائل الابراشي
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محمد بدران
نعى الإعلامى وائل الابراشي، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك من خلال صورة لها نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.


وعلق الإبراشي على الصورة قائلًا: "وداعا الفنانة القديرة نادية لطفى، وداعا لويزا السينما المصرية".


كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 


وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.


تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.
وداعا لويزا السينما المصرية.. وائل الإبراشي ينعي نادية لطفي
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