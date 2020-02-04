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أخبار البلد

السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاجتماع
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد عنبه وزير الطيران المدني.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقًا من موقع مصر الاستراتيجي، وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية.

وأوضح  وزير الطيران المدني أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولًا إلى زيادة القدرات التنافسية، حيث عرض في هذا الإطار جهود إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، خاصةً من خلال الارتقاء بالبنية المعلوماتية بها، وكذا تطوير العنصر البشري وتفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسي.

وتطرق  الوزير في ذات السياق إلى خطة المشروعات المستقبلية للوزارة لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات، وتطوير نظم الملاحة، والتحسين المستمر في أداء الخدمات، وكذا تطوير مطاري سفنكس وبرج العرب، فضلًا عن التحديث الشامل لمطار القاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض مشروع تحديث نظم المراقبة الجوية بجميع المطارات، وخطة تطوير قرية البضائع، وكذا أنشطة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إلى جانب استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.
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