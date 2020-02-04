زيارة بعثة البنك الدولي لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالشرقية‎

استقبل اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بعثة البنك الدولي أثناء زيارتها لجمهورية مصر العربية لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – دمياط – المنوفية – الغربية)، والممول من البنك الدولى والبنك الآسيوي.

وضمت البعثة كلًا من المدير العام الدولي للعقود والمشتريات بالبنك الدولية ، ورئيس فريق العمل ببرنامجSRSSP بالبنك الدولي، بحضور استشاريين المشروع ومدير مشروع SRSSP بوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU.

وقدمت المهندسة وفاء مغازى مدير المجموعة التنسيقية للبرنامج، عرضا تفصيليا عن موقف التنفيذ ومدى تقدم البرنامج.

وزارت البعثة أحد مواقع تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مياه الصرف الصحي بتجمع قروي سنيطة الرفاعيين.

وأشادت البعثة بالإجراءات المتبعة والمتخذة لإجراءات السلامة والصحة المهنية في تأمين مواقع العمل، والإجراءات التي تقوم بها الشركة في أعمال البت والترسية للعقود، والتزام الشركة بنسب التنفيذ.