AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علامة من علامات السينما.. أيتن عامر تنعي نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:33 م
نادية لطفى
نادية لطفى
Advertisements
محمد بدران
نعت الفنانة أيتن عامر، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلقت ايتن عامر على الصورة قائلة: "‏البقاء لله فى فنانة عظيمة و علامة من علامات السينما المصرية نادية لطفى الله يرحمها ويغفر لها".


كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 


وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.


تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

علامة من علامات السينما.. أيتن عامر تنعي نادية لطفي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعا لويزا السينما المصرية.. وائل الإبراشي ينعي نادية لطفي

لن يأتي الزمان بمثلك فنيا وإنسانيا.. إلهام شاهين تنعى نادية لطفي

بكلمات مؤثرة .. رانيا محمود ياسين تنعى الفنانة نادية لطفي

وداعا جميلة الشاشة العربية .. نرمين الفقى تنعى الفنانة نادية لطفي

آخر نجمات جيل الزمن الجميل .. نادية الجندي تنعى نادية لطفي

نجوى فؤاد تنعي الفنانة نادية لطفي.. ماذا قالت

ترشيحاتنا

أستاذ فيروسات.. المصري المحتجز في ووهان بسبب كورونا يكشف سبب عدم عودته.. فيديو

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل

مصر تتمكن من إعادة 32 صيادا تم احتجازهم في اليمن وعودتهم إلى البلاد

طالب يقتل عاملا بدار السلام بسبب ذراع بلاي ستيشن

بديل البوتكس.. ماسك الخميرة لمحاربة التجاعيد بمكونات طبيعية

تأجيل الدراسة أسبوعين.. تحرك برلماني عاجل بعد تهديد فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل