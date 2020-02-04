تأكيدا لما نشره «صدى البلد».. تعديل شكل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 والمادة من 100 درجة

وكان أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" صباح اليوم، أنه من المقرر أن تتيح الوزارة اليوم الثلاثاء تعديلا جديدا في شكل إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020؛ عبر الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان النتيجة على الموقع الرسمي على للوزارة على الإنترنت.





وقال وزير التربية والتعليم، إنه عندما يدخل طلاب ٢ ثانوي اليوم على رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، سيجد كل طالب الدرجة التي حصل عليها في كل مادة مكتوبة.





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه في النسخة المعدلة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، ستكون الدرجة الكلية لكل مادة من 100 درجة و ليس من 400 حتى يسهل على الطالب حساب الارقام ومعرفة مستواه في كل مادة.





وتعليقا على الجدل الذي عاشه الطلاب يوم الاثنين الماضي بعد أن فوجئوا بأن كل مادة في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 توحي بأن الدرجة الكلية لكل مادة من 400، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: "هذه النسخة التي ظهرت للطلاب ظهرت بشكل غير مقصود، أما النسخة الصحيحة المبسطة التي سيسهل على الطلاب فهمها وقراءة وفهم درجاتها بسهولة فسوف تظهر اليوم ونؤكد أن كل مادة عليها 100 درجة فقط".





وأوضح المصدر أن الوزارة حرصت على إعلان الدرجات للطلاب بعد إظهار النتيجة بالألوان ، تلبية لمطالب الطلاب وأولياء الأمور الذين طلبوا معرفة مستوى أبنائهم بشكل واضح.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 مساء الأحد الماضي بالألوان وليس الدرجات.





وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن معني الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 كالتالي:





تشير المنطقة الزرقاء إلى "أن الطالب حقق مستوى عالٍ من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول" ، وتشير المنطقة الخضراء إلى أن "الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الأول





بينما تشير المنطقة الصفراء إلى أن "الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوي المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني" ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى "أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج الي الصف الثاني الثانوي".



