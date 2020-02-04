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تعليم

بالدرجات الجديدة.. احصل على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 عبر هذا الرابط

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:05 م
نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020
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ياسـمين بدوي
ينشر موقع "صدى البلد"، رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، بعد تعديل شكل إعلانها رسميًا، وتحميل نسخة جديدة من النتيجة تظهر للطالب درجته في كل مادة من المواد إلى جانب طريقة الألوان التي سبق إعلان النتيجة بها منذ أيام.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 في شكلها المعدل من خلال الضغط على الرابط التالي :

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم صباح اليوم، أكد أنه من المقرر أن تتيح الوزارة اليوم الثلاثاء تعديلا جديدا في شكل إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 عبر الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان النتيجة على  الموقع الرسمي على للوزارة على الإنترنت.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه عندما يدخل طلاب ٢ ثانوي اليوم على رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، سيجد كل طالب الدرجة التي حصل عليها في كل مادة مكتوبة. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه في النسخة المعدلة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، ستكون الدرجة الكلية لكل مادة من 100 درجة و ليس من 400   حتى يسهل على الطالب حساب الارقام و معرفة مستواه في كل مادة.

وتعليقا على الجدل الذي عاشه الطلاب امس الاثنين بعد  ان فوجئوا بأن كل مادة في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 توحي بأن الدرجة الكلية من لكل مادة من 400 ، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : هذه النسخة التي ظهرت للطلاب ظهرت بشكل غير مقصود ،  أما النسخة الصحيحة المبسطة التي سيسهل على الطلاب فهمها و قراءة  وفهم درجاتها بسهولة فسوف تظهر اليوم و ، نؤكد ان كل مادة عليها 100 درجة فقط . 

وأوضح المصدر أن الوزارة حرصت على إعلان الدرجات للطلاب بعد إعلان النتيجة بالألوان ، تلبية لمطالب الطلاب واولياء الأمور الذين طلبوا معرفة مستوى ابنائهم بشكل واضح. 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 مساء الأحد الماضي بالألوان و ليس الدرجات. 

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن معني الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 كالتالي : 

تشير المنطقة الزرقاء إلى "أن الطالب حقق مستوى عالٍ من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول" ، وتشير المنطقة الخضراء إلى أن "الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الأول.

بينما تشير المنطقة  الصفراء إلى أن "الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوي المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني" ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى "أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج الي الصف الثاني الثانوي".

وقال وزير التربية والتعليم : إذا لم يأخذ الطالب الاختبار إلكترونيا ، فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.
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