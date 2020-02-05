حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5 /2 /2020 على الصعيد المهني العاطفي والصحي

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في وضع داعم مما يجعلك لبقا ومؤثرا وحريصا في أقوالك مع الجميع.

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع المريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بالحذر في خطواتك وبالصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم أفكارك ونفقاتك.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم التشوش وكن يقظا لحماية حقوقك وتحكم في انفعالاتك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم التشوش وكن يقظا لحماية حقوقك وتحكم في انفعالاتك.

مهنيا: القمر في وضع معاكس.. لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

مهنيا: القمر في وضع معاكس.. لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

من 23/8 إلى 22/9

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا: المريخ في منزل الحب قد يعدك بميلاد علاقة عاطفية ومشاعر جميلة.

عاطفيا: المريخ في منزل الحب قد يعدك بميلاد علاقة عاطفية ومشاعر جميلة.

اجتماعيا ومهنيا: القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء وتشارك البعض في مشروع أو نشاط وتستفيد جيدا من معلوماتك.

اجتماعيا ومهنيا: القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء وتشارك البعض في مشروع أو نشاط وتستفيد جيدا من معلوماتك.

من 23/7 إلى 22/8

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذيع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذيع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.

من 22/6 إلى 22/7

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا واجتماعيا: الحركة الفلكية تعمل لصالحك واليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك.

مهنيا واجتماعيا: الحركة الفلكية تعمل لصالحك واليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك.

عاطفيا: القمر في برجك وتدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.

عاطفيا: القمر في برجك وتدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.

من 22/5 إلى 21/6

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك تحسن التصرف وتحصل على دعم الكثيرين وتحقق ربحا.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك تحسن التصرف وتحصل على دعم الكثيرين وتحقق ربحا.

عاطفيا: الشمس في منزل الحب مما يجعل اليوم يحمل لك مفاجآت وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

عاطفيا: الشمس في منزل الحب مما يجعل اليوم يحمل لك مفاجآت وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

من 23/9 إلى 22/10

من 23/9 إلى 22/10

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا لما يستجد في الأيام القادمة.

مهنيا وماليا: تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة مهنيا وماليا وتجاريا.





برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا واجتماعيا: كن هادئا إذا واجهت استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك.. من المهم أن تنتبه لحقوقك.

عاطفيا: حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر.



