حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5 /2 /2020 على الصعيد المهني العاطفي والصحي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الاربعاء 5- 2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الاربعاء5-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل
برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على توطيد علاقة اجتماعية أو مهنية.
عاطفيا: الشمس والمريخ داعمان.. تشعر بالتقدير وبحب الآخر ويجمعك بالأحباب توافق رائع.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في وضع داعم مما يجعلك لبقا ومؤثرا وحريصا في أقوالك مع الجميع.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع المريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بالحذر في خطواتك وبالصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم أفكارك ونفقاتك.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: القمر في برجك وتدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.
مهنيا واجتماعيا: الحركة الفلكية تعمل لصالحك واليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذيع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.
مهنيا وصحيا: التنافر الفلكي في منزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا ومهنيا: القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء وتشارك البعض في مشروع أو نشاط وتستفيد جيدا من معلوماتك.
عاطفيا: المريخ في منزل الحب قد يعدك بميلاد علاقة عاطفية ومشاعر جميلة.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم التشوش وكن يقظا لحماية حقوقك وتحكم في انفعالاتك.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: الشمس في منزل الحب مما يجعل اليوم يحمل لك مفاجآت وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك تحسن التصرف وتحصل على دعم الكثيرين وتحقق ربحا.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا لما يستجد في الأيام القادمة.
مهنيا وماليا: تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة مهنيا وماليا وتجاريا.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: كن هادئا إذا واجهت استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك.. من المهم أن تنتبه لحقوقك.
عاطفيا: حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
صحيا ومهنيا: تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة يضع أمامك اليوم مسئوليات جسيمة وعليك أن تنظم جهودك ولا تستنفذ طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا وعائليا: الأحداث تمضي لصالحك وتتكيف بسرعة مع المستجدات وتتصرف بحكمة.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي رائع ويدفعك نحو التكاتف مع الجميع وتعمل بوعي ويقظة غير مسبوقة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: احترس من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها كي لا تحاصرك الضغوط.
عائليا وعاطفيا: القمر في وضع معاكس مما يخلق لك اليوم تحديات وأجواء ضاغطة في نطاق العائلة أو مع الأحباب.