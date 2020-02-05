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أخبار العالم

نتنياهو بعد لقاء البرهان: لدينا تصريح للطيران فوق أجواء السودان

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:12 ص
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان نتنياهو
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رحيم يسري
أعلن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن بلاده حصلت على إذن للتحليق في الأجواء السودانية، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.

ونقلت إذاعة "كان" عن نتنياهو قوله: "حصلنا على تصريح للطيران فوق الأجواء السودانية".

وأضاف نتنياهو: "يجب الانتهاء من بعض الأمور التقنية لإغلاق هذه المسألة والبدء في استخدام الأجواء السودانية".

ولم يكشف نتنياهو مزيدًا من التفاصيل.

من جانبه، قال  الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان،، إنه التقى أمس برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا.

وأشار البرهان إلى، أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه.
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