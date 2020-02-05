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الأرصاد: حالة الطقس غير مستقرة حتى الأحد المقبل.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:15 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة اليوم تكون خفيفة على أغلب الطرق، لكن من المتوقع أن تكون أكثر كثافة على الطرق الزراعية والمسطحات المائية.


وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية "الأولى"، أنه يجب القيادة بهدوء والالتزام بتعليمات المرور، موضحا أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت في بيانها أنه ابتداء من اليوم حتى يوم الأحد القادم هناك حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس.


وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاطا للرياح خلال ساعات النهار على أغلب مدن محافظات شمال البلاد، لافتا إلى أنها تكون مثيرة للأتربة على الطرق، خاصة الطرق المكشوفة والصحراوية.


وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا فى ارتفاع درجة الحرارة اليوم وغدا خلال ساعات النهار، مضيفا إلى أنه ابتداء من يوم الجمعة ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فيها.


وأكد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة، موضحا خلال فترة نهاية الأسبوع سيكون هناك تقلبات جوية فى السواحل الشمالية وتصل إلى سقوط الامطار، التى من الممكن أن غزيرة ومتوسطة فى بعض المناطق هناك.




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