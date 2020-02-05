أمريكا تبدأ تطبيق قيود صارمة على السفر لمواجهة انتشار "كورونا"

بدأت الولايات المتحدة تطبيق قيود صارمة على السفر هذا الأسبوع في محاولة لاحتواء تفشى وباء كورونا المتحور الجديد الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 425 شخصا في الصين وإصابة أكثر من 20 ألفا في أنحاء العالم.





وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس ازار إن الإجراءات تتضمن منعا مؤقتا لدخول الأجانب الذين زاروا الصين في 14 يوما السابقة لوصولهم للولايات المتحدة.





وأضاف أنه تنطبق القيود أيضا على المواطنين الأمريكيين الذين كانوا في إقليم هوبى الصيني، مركز تفشى الوباء، في الأسبوعين السابقين على عودتهم للولايات المتحدة، وعند عودتهم سيخضع هؤلاء المواطنون لحجر صحي إجباري لمدة أسبوعين.



