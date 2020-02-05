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تعليم

الخشت يلتقي وفد أكاديمية بلغار الإسلامية بتتارستان لمناقشة سبل التعاون

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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خالد محيى الدين
 التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وفدًا من أكاديمية بلغار الإسلامية بجمهورية تتارستان (روسيا الاتحادية) برئاسة دانيار عبد الرحمانوف رئيس الأكاديمية، لمناقشة سبل التعاون وتنمية تبادل الطلاب بين المؤسستين في إطار العلاقات المصرية الروسية المتنامية في كافة المجالات.

وناقش الطرفان أهمية التعاون في المجالات الأكاديمية، وتبادل الطلاب والزيارات العلمية، كما تم بحث الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التعاون بين الجامعتين، وتوطيد العلاقات بالمراكز العلمية والثقافية الروسية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، على سعي جامعة القاهرة توطيد قوة مصر الناعمة في مختلف أرجاء العالم وتوسيع تأثيرها العلمي والثقافي، فضلًا عن تعزيز دورها التعليمي والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي والتحالف مع الجامعات المرموقة والمصنفة دوليًا.

ولفت الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة عقدت بروتوكولات تعاون ودرجات علمية مشتركة مع جامعات مثل كورنيل الأمريكية، وبنسيلفانيا، وشغنهاي جياو تونج الصينية وغيرها، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث.
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