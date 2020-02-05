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برلمان

البرلمان يصوت على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. الأسبوع المقبل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
يواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل ويناقش خلال الجلسة العامة 5 تقارير للجان النوعية حول مشروعات قوانين، كما يأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون كان قد سبق ووافق عليه فى المجموع فى الجلسات السابقة، وتشمل القوانين الآتى:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويناقش البرلمان ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكـــومة بتعــديل بعض أحكــام القــانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حمـاية الآثــار، ومشروع قانون مقدم من النائبة فايقة فهيم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي .

ويتضمن تقرير الجلسات العامة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

و تشهد الجلسات ايضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء الـمجلس)بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

و من المقرر أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
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