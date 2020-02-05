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رياضة

تقديم موعد مباراة الزمالك وسموحة بدورى المحترفين لليد ساعتين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:36 م
فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة اليد
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القسم الرياضى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، تقديم موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2019 / 2020، التى من المقرر انطلاقها غدًا الخميس لمدة ساعتين، لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة لإذاعتها تليفزيونيا عبر شاشة أون سبورت .

وأشار عبد المنعم ان موعد إذاعة لقاء الأهلى مع الأوليمبى  فى تمام السادسة مساء، حيث تشهد الجولة الأولى بخلاف لقائى الأهلى والزمالك مبارتين قويتين بين كل من طلائع الجيش والبنك الأهلى وسبورتنج مع هليوبوليس .

فيما تقام الجولة الثانية يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كل من سموحة مع الأهلى والبنك الأهلى مع الأوليمبى وهليوبوليس مع الزمالك وسبورتنج مع طلائع الجيش .

 

أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كل من الأهلى مع البنك الأهلى وسموحة مع هليوبوليس والأوليمبى مع سبورتنج والزمالك مع طلائع الجيش.

 

بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كل من هليوبوليس مع الأهلى والبنك الأهلى مع سبورتنج وطلائع الجيش مع سموحة والأوليمبى مع الزمالك .

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