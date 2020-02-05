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أخبار البلد

الوزراء يوافق على تعديل قانون بيت الزكاة والصدقات.. تفاصيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:04 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية لتكون وفقًا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلًا من العام الهجري.
 وذلك تيسيرًا لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية بيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.

كما تضمن التعديل النص على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة  المضافة، التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، فى إطار الغرض الذى أنشئ من أجله، وبحيث يتمتع بهذه الميزة التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها.
الوزراء يوافق على تعديل قانون بيت الزكاة والصدقات.. تفاصيل
الوزراء يوافق على تعديل قانون بيت الزكاة والصدقات.. تفاصيل
الوزراء يوافق على تعديل قانون بيت الزكاة والصدقات.. تفاصيل
الوزراء يوافق على تعديل قانون بيت الزكاة والصدقات.. تفاصيل
الوزراء يوافق على تعديل قانون بيت الزكاة والصدقات.. تفاصيل
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