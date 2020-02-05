عبدالدايم لـ مجلس الوزراء: حصلنا على إشادات عالمية بنجاح معرض القاهرة للكتاب

عرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي اختتم فعالياته أمس، وتم إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "مصر إفريقيا : ثقافة التنوع"، وذلك خلال الفترة من ٢٢ يناير حتى ٤ فبراير ٢٠١٩ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





وتطرقت الوزيرة إلي إطلاق مشروع "رؤية" بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الأوقاف، حيث تم تنفيذ وطباعة سلسلة رؤية تحتوي على عدة إصدارات وكتب توعوية، يُشرف عليها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي كتب فأجاد وشرح فأوضح، وجاءت عبارته سلسة ومفهومة لتناسب كل الفئات، بهدف رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، حيث تم إصدار 4 إصدارات كتيب جيب تحمل عناوين:(فقه الدولة وفقه الجماعة، وحوار الثقافات بين الشرق والغرب، ومفاهيم يجب أن تُصحَّح في فقه السيرة والسنة، وحماية دور العبادة،) موضحة أنه جار استكمال المشروع.





ولفتت الوزيرة إلى أنه تم إختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020، حيث تم الإعلان عن ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الثقافة بحضور وفد منظمة الايسيسكو، ومن المقرر إطلاق الفعاليات خلال العام. وقد اُختيرت مصر لتنوع وتعدد ثقافتها لتقود التحول الإستراتيجي في رؤية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو» لإظهار سماحة ووسطية الدين الإسلامي بتعدد وتنوع الثقافات والحضارات في مصر.





وأكدت الوزيرة أنه حرصًا على التسهيل علي الزوار، فقد تم التنسيق بين وزارة الثقافة المصرية وزارة النقل والمواصلات ومحافظة القاهرة، وتوفير خدمات النقل العام لنقل جمهور المعرض لمقره بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، لتشمل 7 خطوط بإجمالى 80 أتوبيسًا، وذلك بتذكرة موحدة قيمتها 6 جنيهات.





ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الثقافة نجحت في إطلاق البرنامج المهنى «القاهرة تنادي» الذى يوجه الدعوة للناشرين الأجانب لزيارة المعرض وإقامة لقاءات مع ناشرين مصريين لتبادل حقوق الترجمة ومجموعات ورش العمل في مجال النشر، موضحة أن هذا العام تم دعوة ناشرين أجانب من (فرنسا- إيطاليا- المانيا- صربيا- المكسيك- جنوب أفريقيا- نيجيريا)، وبهذا تحول معرض القاهرة الدولي للكتاب من مجرد سوق للنشر إلى مركز دولي لصناعة الكتاب وهو خطوة هامة في طريق الإستثمار الثقافي.





وأشارت إلى أن المعرض كان به تقليد جديد خاص بضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل في اجراء مراسم لتسليم اللقب الى الدولة التي تحمله خلال الدورة المقبلة، حيث قام سفير دولة السنغال بالقاهرة ضيف شرف الدورة الـ ٥١، بتسليم اللقب الى سفير دولة اليونان التي تحمله في الدورة الـ ٥٢ المقامة في مطلع عام ٢٠٢١.





وفي ختام العرض، تقدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة بالشكر لكل الوزارات المعنية علي الجهود المبذولة والتي ساهمت في نجاح المعرض وخروجه بهذا المستوي المتميز، حيث لاقي المعرض إشادة وإعجاب من جانب المترددين عليه من مسئولين ومشاركين وزوار.