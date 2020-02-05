محافظ بني سويف يتابع الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الضأن

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الأغنام ،والتي بدأت في الأول من فبراير الجاري وتستمر لمدة شهر كامل في جميع قرى المحافظة ، طبقا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية في كافة مراكز ومدن المحافظة .





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حيث تبين من التقرير الذي أعده طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 9549 رأسا بواقع 8604 من الأبقار و945 من الأغنام ،وذلك منذ انطلاق الحملة يوم السبت الماضي وحتى أمس الثلاثاء،فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة .





وأشار المحافظ في تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية .