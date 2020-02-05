حكم اختراق شبكات الـ واي فاي .. الأزهر يجيب

أرسل شخص سؤالا إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "حكم اختراق شبكات الإنترنت الهوائي (واي فاي)؟.

رد أمين الفتوى قائلا: مما لا شك فيه أن من المقاصد الكبرىٰ للشريعة الإسلامية حفظَ المال؛ لهذا حرم الشرعُ كلِّ تعدٍ عليه بغير حق؛ فقال تعالىٰ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:188]، وقال أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29].

وبناءً علىٰ ذلك: فلا يحل استخدام هذه الشبكات إلا بإذن صريح أو ضمني من صاحب الشبكة في استخدامها؛ لأن ما عليه جمهور الفقهاء هو اعتبار المنافع أموالًا لها قيمة، تجرى عليها الأحكام العامة للمال من حرمة التعدي عليه دون رضا صاحبه، أو عن غير طيب نفسه.





فإن تمَّ استخدام الشبكة دون إذن صاحبها بالفعل، فقد وجب على المُستخدم أن يتحلل من صاحبها بإعلامه بما فعل وطلب عفوه ومُسامحته، ولا يستهِنْ أحدٌ بحقٍّ من حقوق العباد قد أخذه؛ فقد قال ﷺ: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليوم، قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مَظْلَمَتِهِ، وإن لم تكن له حسنات أُخِذ من سيِّئات صاحبه فحُمِل عليه" أخرجه البخاري.

فإن سامحه فبها ونعمت، وإن رفض أو لم يكن يعلم صاحب الشبكة فليتصدق -بقدر ما انتفع- علىٰ الفقراء لصاحبها.





حكم حديث المرأة مع غير محارمها على الفيس بوك والواتس آب

أرسلت سيدة سؤالا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسيمة سؤال تقول فيه: " ما حكم حديث المرأة مع غير محارمها عبر "الواتساب والماسنجر"؟





رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إنه يجب أن تلتزم المرأة بالحدود الشرعية في التعامل مع غير المحارم، وجسم المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين، منوها بأنه لا فرق بين حديث المرأة مع غير محارمها سواء أكان الحديث عبر الإنترنت أو على الطبيعة.





ونوه بأن بعض الشباب خبرته قليلة، وقد تثق الفتاة في شخص، وهو قد يستغل الأمر بشكل سئ، معقبا: "حالات كتير تواجهنا لشباب ينشرون صورا لفتيات على الإنترنت، وتقع الفتيات في أزمات ومشاكل"، موجها رسالة إلى الفتيات: "احذروا من الثقة في أحد لا يستحق".





حكم نشر المحجبة صورها دون الحجاب على الفيسبوك؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور صبري عبد الرؤوف - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وذلك خلال برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.





وأجاب " عبد الرؤوف" قائلًا: إن نشر المحجبة صورها بدون حجاب على وسائل التواصل الاجتماعى لا يجوز لما يترتب عليه من فتح أبواب للفساد ومشاكل عديدة، ونؤكد أن الحرام بيِّن والحلال بيِّن .





وأوضح قائلًا: الأصل في وسائل التواصل الاجتماعي أن تقرب المسافات وتسهل الاتصال، وشكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا يكون بحسن استخدامها، أما استخدامها في شيء حرام يعد سوء استخدام للنعم.









اقرأ المزيد: