3 عمال وراء سرقة أجهزة تابلت من مدرسة في أسيوط

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من ضبط 3 عمال قاما بسرقة 40 جهاز تابلت من مدرسة بأسيوط.





تبلغ لمركز شرطة منفلوط أمن أسيوط من مدير مدرسة ثانوي بقرية بدائرة المركز مقيم بذات الناحية باكتشافه سرقة 40 جهاز تابلت من داخل غرفة it بالمدرسة .





بانتقال مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط تبين وجود كسر بالقفلين الخاصين بالغرفة المشار إليها وكذا اكتشاف سرقة 10 مروحة سقف بمدرسة للتعليم الأساسي الملاصقة للمدرسة محل البلاغ.





تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال سن (45 – 27 – 19) مقيمون جميعًا دائرة المركز.



