الجيش السعودي الأول خليجيا والثاني عربيا والرابع إقليميا على قائمة أقوى الجيوش

جلوبال فاير باور» المختص بالقوة العسكرية حول العالم، عن تقدم ترتيب جيش السعودية للمرتبة 17 عالميًا في تصنيف القوى العسكرية لعام 2020، حسب القائمة التي يصدرها دوريًا. كشف موقع «» المختص بالقوة العسكرية حول العالم، عن تقدم ترتيبللمرتبة 17 عالميًا في، حسب القائمة التي يصدرها دوريًا.





الجيش السعودي 8 مراتب كاملة من المرتبة 25 إلى 17 عالميًا، متفوقًا على قوى عسكرية عالمية وإقليمية في تصنيف أقوى جيوش العالم. قفز تصنيف8 مراتب كاملة من المرتبة 25 إلى 17 عالميًا، متفوقًا على قوى عسكرية عالمية وإقليمية في تصنيف





جيش المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة متفوقا على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تراجع إلى المركز 18 عالميًا وعلى المستوى الاقليمي، احتلالمرتبة الرابعة متفوقا علىالذي تراجع إلى المركز 18 عالميًا

وجاء الجيش المصري في الترتيب التاسع عالميًا، والأول إقليميًا وعربيا، فيما تراجع الجيش التركي إلى المركز الـ13 عالميًا، بعد أن كان يحتل المرتبة الـ9 في تصنيف 2019.





السعودية تمتلك نحو 478 ألف جندي في الخدمة، وقرابة 325 ألف جندي احتياط، بإجمالي قوة بشرية بلغت 803 آلاف جندي، كما تمتلك المملكة قوة جوية ضاربة تضم 879 طائرة عسكرية متنوعة. وبحسب تصنيف الموقع العسكري المختص، فإن جيشتمتلك نحو 478 ألف جندي في الخدمة، وقرابة 325 ألف جندي احتياط، بإجمالي قوة بشرية بلغت 803 آلاف جندي، كما تمتلك المملكة قوة جوية ضاربة تضم 879 طائرة عسكرية متنوعة.





كما تمتلك القوات البرية السعودية قرابة 13 ألف مدرعة، جعلتها تتفوق في سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل، ولا يسبقها سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية، كما تتسلح القوات البرية بعدد 1062 دبابة.









وحافظ الجيش السعودي على صدارة قائمة أقوى الجيوش العربية في منطقة الخليج العربي، وفقا لتصنيف موقع «جلوبال فاير باور» بينما احتلت قطر المرتبة الأخيرة على مستوى القائمة ذاتها





ووفقا لقائمة التصنيف العسكري لجيوش العالم، والذي يعتمد على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة ومبدأ تنوعها، لعام 2020 تصدرت المملكة العربية السعودية ترتيب أقوى جيوش دول مجلس التعاون الخليجي





الإمارات المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تقدم تصنيفها العالمي إلى المركز 45 عالميا وفقا لتصنيف 2020، وجاء ترتيب جيش سلطنة عٌمان الثالث بين أقوى جيوش مجلس دول التعاون الخليجي بتصنيفها العالمي والـ75 عالميًا، محافظا على ترتيبيه الخليجي ومتقدما عالميا 4 مراكز.



واحتلت المركز الثاني بين دول مجلس، بينما تقدم تصنيفها العالمي إلى المركز 45 عالميا وفقا لتصنيف 2020، وجاء ترتيب جيشالثالث بين أقوى جيوش مجلس دول التعاون الخليجي بتصنيفها العالمي والـ75 عالميًا، محافظا على ترتيبيه الخليجي ومتقدما عالميا 4 مراكز.



