الصحة العالمية تعلن إصابة 23360 حالة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تأكيد إصابة 23360 حالة بفيروس كورونا المستجد في الصين.





وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي إن هناك 191 حالة إصابة بفيروس كورونا خارج الصين.





وأعربت المنظمة عن تخوفها من انتشار الفيروس في دول ضعيفة الإمكانيات.





وكشفت المنظمة عن إرسال 500 ألف قناع و40 ألف جهاز استنشاق للدول التي سجلت إصابات.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن عدم وجود أنواع فعالة ومعروفة لعلاج فيروس كورونا الجديد، وفقًا لقناة "العربية".





يأتي ذلك عقب إعلان الصين أن فريق بحث من جامعة جيجيانج الصينية، توصل إلى علاج فعال وحاسم لمكافحة فيروس كورونا الجديد.





وأكد التليفزيون الصيني أن الفريق نجح في تجربة هذا الدواء على المواطنين في شرق البلاد.