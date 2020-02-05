الصحة العالمية: 191 حالة إصابة فيروس كورونا خارج الصين

وقالت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الأربعاء، من أهمية تقارير وسائل الإعلام العالمية بشأن التوصل إلى عقاقير يُمكنها معالجة فيروس كورونا ، مؤكدة أنه لا يوجد أي عقار فعال لعلاج الفيروس حتى الآن.





وأكدت المنظمة، في بيان صحفي نقلته عنها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أنه لا توجد أي عقاقير فعالة معروفة لعلاج الفيروس التاجي الجديد حتى الآن، كما أوصت بضرورة إجراء اختبارات لقياس مدى فعالية وسلامة العقاقير قبل استخدامها.





ونبهت إلى أن بروتوكول التجارب السريرية العالمية الرئيسي للبحث وتحديد أولويات العلاج لا يزال مُستمرًا في منظمة الصحة العالمية



