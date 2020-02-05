استجابة لما نشر بـ صدى البلد.. تنسيق بين هيئة السكة الحديد ومحافظة قنا حول المعابر غير القانونية

تلقى "صدى البلد" ردًا من إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة قنا، حول الموضوع المنشور بتاريخ 28 يناير المنقضى، تحت عنوان" تحصد الأرواح.. معابر غير شرعية على السكة الحديد في قنا".





وأفاد رد ديوان عام محافظة قنا، بأن الموضوع تمت إحالته لإدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، والذى أفاد بأن مراكز "أبوتشت وفرشوط وقفط" لا توجد بها معابر غير قانونية حاليًا وسبق أن تم إغلاقها جميعًا.

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كما أفاد بيان الرد، بأن مراكز " نجع حمادى- دشنا- قنا- قوص" يوجد بها 26 معبرا غير قانونى تم غلقها مؤخرًا، أما بخصوص معبر السواحلية بقرية أبنود، تم وضع سلسلة بارتكاز أمنى بالتنسيق مع مديرية أمن قنا.





وأضاف البيان، أن الوحدة المحلية لمركز قنا أفادت بأن "معبر سيدى عبدالرحيم القنائى- معبر نجع الفقرة بقرية القناوية – معبر البوابير بقرية الجبلاو" جار التنسيق بشأنها مع هيئة السكة الحديد.