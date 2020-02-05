AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استجابة لما نشر بـ صدى البلد.. تنسيق بين هيئة السكة الحديد ومحافظة قنا حول المعابر غير القانونية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:00 م
معبر غير قانوني على
معبر غير قانوني على السكة الحديد
Advertisements
يوسف رجب

تلقى "صدى البلد" ردًا من إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة قنا، حول الموضوع المنشور بتاريخ 28 يناير المنقضى، تحت عنوان" تحصد الأرواح.. معابر غير شرعية على السكة الحديد في قنا".


وأفاد رد ديوان عام محافظة قنا، بأن الموضوع تمت إحالته لإدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، والذى أفاد بأن مراكز "أبوتشت وفرشوط وقفط" لا توجد بها معابر غير قانونية حاليًا وسبق أن تم إغلاقها جميعًا.

اقرأ أيضا:

كما أفاد بيان الرد، بأن مراكز " نجع حمادى- دشنا- قنا- قوص" يوجد بها 26 معبرا غير قانونى تم غلقها مؤخرًا، أما بخصوص معبر السواحلية بقرية أبنود، تم وضع سلسلة بارتكاز أمنى بالتنسيق مع مديرية أمن قنا.


وأضاف البيان، أن الوحدة المحلية لمركز قنا أفادت بأن "معبر سيدى عبدالرحيم القنائى- معبر نجع الفقرة بقرية القناوية – معبر البوابير بقرية الجبلاو" جار التنسيق بشأنها مع هيئة السكة الحديد.

استجابة لما نشر بـ صدى البلد.. تنسيق بين هيئة السكة الحديد ومحافظة قنا حول المعابر غير القانونية
استجابة لما نشر بـ صدى البلد.. تنسيق بين هيئة السكة الحديد ومحافظة قنا حول المعابر غير القانونية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفلين في حادث انقلاب سيارة بقرية الجبلاو بقنا

معابر السكة الحديد العشوائية تحصد الأرواح بالبحيرة

وكيل نقل النواب يطالب بتوقيع عقوبات على من يقوم بإعادة فتح معابر السكة الحديد

إغلاق 22 معبرا مخالفا على السكة الحديد بالدلنجات ورشيد

تحصد الأرواح.. معابر غير شرعية على السكة الحديد في قنا.. فيديو

مصرع شقيقين بطلقات نارية في مشاجرة بنجع حمادي

ترشيحاتنا

حجازي مطلوب في الأهلي.. لجنة التخطيط تبدأ الاستعداد لصفقات الصيف

خاص.. فيروس كورونا يضرب سوق السيارات الصينية في مصر

تغييرات في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود .. وبن شرقي يقود الهجوم

حارس صن داونز يسخر من الأهلي والزمالك.. شاهد

قبل المواجهة.. بيراميدز يرفض طلب الأهلي.. تفاصيل

قبل عرض الفارس والأميرة.. شاهد ترتيل مدحت صالح للقرآن بأداء يبهر الجمهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشهد دفنها.. 10 إطلالات لـ هبة مجدي تجمع بين الاحتشام والأناقة

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس بوريه مقلية مع بيض بطريقة البيتزا

بعد إصابة بشرى.. 3 مشروبات منزلية تعالج حساسية الربو