العدل تبدأ أولى تجارب المتابعة بالكاميرات للعمل بمقار الشهر العقاري

حضر المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، أولى تجارب البث الحي لكاميرات المتابعة المثبتة بأحد مكاتب التوثيق.





وذكر بيان وزارة العدل، مساء اليوم، أن قطاع الشهر العقاري بالوزارة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات قام بتركيب أولى كاميرات المتابعة اليومية لأعمال الشهر العقاري لأحد مكاتب الشهر والتوثيق بالقاهرة حيث كانت الكاميرات تنقل لحظة بلحظة المعاملات التي تتم داخل المقر علي شاشات العرض بغرفة المتابعة بقطاع الشهر العقاري بالوزارة.





يأتي ذلك للوقوف على مدى انتظام العمل، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار التي تشهد زحامًا من المواطنين.