أحمد موسى: روسيا تجلي رعاياها من مدينة ووهان الصينية بطائرات عسكرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن روسيا تجلى رعاياها من مدينة ووهان الصينية بطائرات عسكرية، موضحًا أن هذه المدينة كان بها مصريون والرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بعودتهم لمصر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المواطن المصري عاد الى أرض الوطن على طائرة مجهزة.





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المواطن الروسي عاد إلى بلده فى طائرة عسكرية والمشهد مختلف.

وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، استقبلت المصريين العائدين من الصين، وأن التعامل كان بقوة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الدولة المصرية تهتم بمواطنيها، فى الداخل وفى الخارج.