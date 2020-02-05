AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مبادرة اجبر خاطر.. مستقبل وطن الأقصر ينظم زيارات لدور الأيتام

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:43 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوى
نظمت أمانتا العلاقات العامة والشباب بحزب مستقبل وطن في محافظة الأقصر، زيارة لجمعية الشابات المسلمات بمدينة الأقصر، في إطار مبادرة "أجبر خاطر"، التى أطلقها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف الشريف، وتحت رعاية النائب محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة.

وشارك في الفاعلية، محمد عمار أمين العمل الجماهيري المركزي، وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء الحزب، بمحافظة الأقصر.

وتتضمن المبادرة، زيارة ودعم دور الأيتام والإيواء، وزيارة المرضي بالمستشفيات، فضلا عن تنظيم قوافل طبية للمواطنين بكافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا لدعم الدولة المصرية.  

وقال محمد عمار، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، المبادرة تهدف إلي تقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال داخل دور الأيتام والإيواء، وكذلك في مختلف المؤسسات الصحية والاجتماعية، لإدخال البهجة والسرور عليهم . 

وأوضح " عمار"، أن مبادرة "أجبر خاطر"، تتمثل في القيام بزيارات لدعم كافة دور الأيتام والإيواء والمرضي بالمستشفيات،  فضلا عن تنظيم قوافل طبية بجميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية.

وفي نهاية الزيارة، تم إهداء الفتيات داخل الدار، أدوات مدرسية ولعب أطفال، و بعض الهدايا المقدمة لهن من حزب مستقبل وطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين عام مستقبل وطن بالجيزة: إستراتيجية الحزب هي خدمة المواطنين .. صور

مستقبل وطن يعقد ورشة عمل حول الجامعات المصرية والطريق للمستقبل

مستقبل وطن بالفيوم يوزع غطاء الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا

ندوة لشباب مستقبل وطن بالفيوم للتعريف بمبادرة انت مننا

مستقبل وطن يواصل قوافل مكافحة البرد بالفيوم

مبادرة "مصر جميلة" لحزب مستقبل وطن تزرع 1000 شجرة بمنطقة مصر القديمة

ترشيحاتنا

طبيب شاب يموت أثناء كشفه على مرضى فيروس كورونا

العودة في مصر.. تعرف على مشوار ناديي الأهلي والزمالك حال تأهلهما لنصف النهائي

مدرب منتخب مصر السابق يرد على سخرية حارس صن داونز من الأهلي والزمالك.. شاهد

عاجل.. موعد سفر الزمالك لقطر للعب السوبر الأفريقي

نجما أستون فيلا يسخران من اختيار هدف تريزيجيه الأفضل خلال يناير

لحظة دفن نادية لطفي في مقابر الأسرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد إطلالات زوجة كريم فهمي فى عيد ميلادها

بفستان مثير.. شاهد إطلالة مطلَّقة ماجد المصرى مع ابنيهما