مبادرة اجبر خاطر.. مستقبل وطن الأقصر ينظم زيارات لدور الأيتام

نظمت أمانتا العلاقات العامة والشباب بحزب مستقبل وطن في محافظة الأقصر، زيارة لجمعية الشابات المسلمات بمدينة الأقصر، في إطار مبادرة "أجبر خاطر"، التى أطلقها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف الشريف، وتحت رعاية النائب محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة.





وشارك في الفاعلية، محمد عمار أمين العمل الجماهيري المركزي، وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء الحزب، بمحافظة الأقصر.





وتتضمن المبادرة، زيارة ودعم دور الأيتام والإيواء، وزيارة المرضي بالمستشفيات، فضلا عن تنظيم قوافل طبية للمواطنين بكافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا لدعم الدولة المصرية.





وقال محمد عمار، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، المبادرة تهدف إلي تقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال داخل دور الأيتام والإيواء، وكذلك في مختلف المؤسسات الصحية والاجتماعية، لإدخال البهجة والسرور عليهم .





وأوضح " عمار"، أن مبادرة "أجبر خاطر"، تتمثل في القيام بزيارات لدعم كافة دور الأيتام والإيواء والمرضي بالمستشفيات، فضلا عن تنظيم قوافل طبية بجميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية.





وفي نهاية الزيارة، تم إهداء الفتيات داخل الدار، أدوات مدرسية ولعب أطفال، و بعض الهدايا المقدمة لهن من حزب مستقبل وطن.