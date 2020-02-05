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أخبار العالم

أول سيناتور جمهوري يعلن تصويته ضد ترامب: الرئيس مذنب ..فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن السيناتور الجمهوري ميت رومني أنه سيصوت ضد الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله، ليكون بذلك الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب.

وبحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، قال رومني في خطاب عاطفي له إنه سيصوت لصالح إدانة ترامب في التصويت النهائي في محاكمة عزله.

وأضاف:"إصرار الرئيس على التحقيق مع (أسرة بايدن) من قبل الأوكرانيين أمر يصعب تبريره بخلاف السعي السعي السياسي". مستغلا منصبه لجني مكاسب سياسية.

وتابع:"ليس هناك أي شك في أنهم إذا لم يكونوا يحملون اسم بايدن، ما كان فعل الرئيس ما فعل".

ووصف رومني قراره بالتصويت ضد ترامب بالأصعب في تاريخه "لكني خلصت إلى أن ترامب كان مذنبا بإساءة مروعة لثقة الشعب".

 وواصل: رومني: "إن السؤال الخطير الذي يكلف الدستور أعضاء مجلس الشيوخ من أجل الإجابة عليه هو ما إذا كان الرئيس قد ارتكب فعلًا صارمًا وفظيعًا لدرجة أنه ارتفع إلى مستوى" الجريمة العالية والجنحة..نعم لقد فعلها".

وأردف:"بتصويتي، سأخبر أولادي وأولادهم أنني قمت بواجبي بأفضل ما استطيع وما اعتقدت ان بلادي تتوقعه مني".

ويصوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم في محاكمة عزل ترامب، حيث يتم استدعاء كل عضو باسمه ويقف في مكانه ويقول ترامب "مذنب أو غير مذنب" بموجب قواعد مجلس الشيوخ في كل من المادتين، إساءة استخدام السلطة، وعرقلة الكونجرس. ومن المتوقع ان يتم تبرئة ترامب نظرا للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ.

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