53 صوتا غير مذنب .. الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونال ترامب، من تهمة عرقلة عمل الكونجرس الأمريكي، بإجمال أصوات 53 غير مذنب مقابل 47 صوتوا بمذنب.





ومنذ قليل، برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب، من تهمة استغلال السلطة التي وجّهها له مجلس النواب برئاسة نانسي بيلوسي.





وقالت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية إنه بات هناك ما يكفي من الأصوات لتبرئة ترامب، حيث صوّت أكثر من 52 نائبًا من أعضاء مجلس الشيوخ على تبرئة الرئيس ترامب بشأن المادة الأولى من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما رفض 48 نائبًا تبرئته من الاتهامات.





وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن سلوك الرئيس دونالد ترامب، لا يُغتفر.





وأضاف "شومر"، في كلمة، قبل التصويت على محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ: "إذا لم يكن سلوك الرئيس ترمب الحالي غير قابل للمساءلة؛ فلا شيء آخر قابل للمساءلة".





وأوضح: "هناك جمهوريون يقرون أن الرئيس ترامب حاول تسوّل النفوذ الأجنبي في الانتخابات، لكنهم يعتقدون أن تصرفاته لا ترقى لمستوى المساءلة".





واستطرد: "من يدعو لترك مصير ترامب للانتخابات؛ ينسى أن مؤسسي الولايات المتحدة لم ينسوا الانتخابات حينما وضعوا بنود مساءلة الرئيس في دستورها".





ونوّه "شومر" في كلمته، أن "محاكمة الرئيس فاشلة، وتمثل تحديًا لرئاسته.. لا يمكنك أن تكون في صف الرئيس، وفي صف الحقيقة في نفس الوقت".