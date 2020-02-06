الرئيس ليس مذنبا.. أول تعليق من البيت الأبيض على تبرئة ترامب

أصدر البيت الأبيض، منذ قليل، بيانًا عاجلًا قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على "تبرئة كاملة" من التهمتين اللتين وجهتا إليه من قبل مجلس النواب الأمريكي.





وقال البيان الذي نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "كما قلنا مرارًا وتكرارًا، الرئيس ليس مذنبًا، مجلس الشيوخ صوت على رفض التهمتين اللتين لا تستندان إلى أدلة دامغة".





وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل تحقيقات الكونجرس.





ففي التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أميركية مخصصة لأوكرانيا.





وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48، فيما صوت 53 عضوا برفض التهمة الثانية مقابل 47 آخر بالتأييد.





وكان اتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، شأن الكيفية التي حصل فيها هنتر بايدن على وظيفة في شركة غاز أوكرانية.



