لم يقدم وعودا بالتطبيع.. الوزراء السوداني: لقاء البرهان ونتنياهو كان استكشافيا

أصدر مجلس الوزراء السوداني، منذ قليل، بيانًا عاجلًا قال فيه إن لقاء رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي جرى في أوغندا، كان استكشافيًا ولم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع.





وقال البيان الذي نشرته شبكة "سكاي نيوز"، "لقاء البرهان ونتنياهو كان استكشافيًا ولم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية".





وأضاف "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يكن على علم بزيارة رئيس مجلس السيادة ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر".





وتابع "أمر العلاقات مع إسرائيل شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري".





كان رئيس المجلس السيادى السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أكد أول أمس الثلاثاء، عقده لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى أوغندا.





وقال البرهان فى بيان صحفى نشره المكتب الإعلامي للمجلس السيادى السودانى إن اللقاء يعد خطوة من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطنى السودانى، وتحقيق المصالح العليا للشعب السودانى.



