AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لم يقدم وعودا بالتطبيع.. الوزراء السوداني: لقاء البرهان ونتنياهو كان استكشافيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصدر مجلس الوزراء السوداني، منذ قليل، بيانًا عاجلًا قال فيه إن لقاء رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي جرى في أوغندا، كان استكشافيًا ولم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع. 

وقال البيان الذي نشرته شبكة "سكاي نيوز"، "لقاء البرهان ونتنياهو كان استكشافيًا ولم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية".

وأضاف "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يكن على علم بزيارة رئيس مجلس السيادة ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر".

وتابع "أمر العلاقات مع إسرائيل شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري".

كان رئيس المجلس السيادى السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أكد أول أمس الثلاثاء، عقده لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى أوغندا.

وقال البرهان فى بيان صحفى نشره المكتب الإعلامي للمجلس السيادى السودانى إن اللقاء يعد خطوة من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطنى السودانى، وتحقيق المصالح العليا للشعب السودانى.

وأكد البرهان على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، مؤكدا على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرفنا من الإعلام.. حكومة السودان تفجر مفاجأة بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

اتفقا على تطبيع العلاقات.. مسؤول عسكري سوداني يكشف تفاصيل لقاء نتنياهو والبرهان

بعد لقاء البرهان ونتنياهو.. اجتماع طارئ في السودان اليوم

رئيس مجلس السيادة السوداني يبرر سبب لقائه مع بنيامين نتنياهو في أوغندا

البرهان يكشف تفاصيل لقائه بـ نتنياهو وحقيقة التطبيع مع إسرائيل

قوى الحرية والتغيير في السودان: نرفض لقاء البرهان ونتنياهو.. وهذا شرط التطبيع

ترشيحاتنا

قبل المواجهة.. بيراميدز يرفض طلب الأهلي.. تفاصيل

الصحة التركية تعلن سقوط أول قتيل في حادث خروج طائرة عن مسارها

جماهير الزمالك تستفز الأهلي عقب مواجهة صن داونز

شاهد.. رد فعل مسئولي صن داونز بعد وقوعهم أمام الأهلي بدوري الأبطال

الصدامات العربية سمة قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.. تفاصيل

وما ظهر كان أصدق.. التفاصيل الكاملة لواقعة حصار مكة.. دلائل تدحض أباطيل الجزيرة الإرهابية وخطة قطر لتشويه السعودية | فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غريب زوج يقطع رقبة زوجته بعد تناول العشاء

وما ظهر كان أصدق.. التفاصيل الكاملة لواقعة حصار مكة.. دلائل تدحض أباطيل الجزيرة الإرهابية وخطة قطر لتشويه السعودية | فيديو وصور

بإطلالة جريئة.. زوجة محمود العسيلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور